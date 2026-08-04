Легенда ЧМ нашел работу

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал главным открытием чемпионата мира по футболу 2026 года. В дебютном для своей страны турнире он совершил семь сейвов в матче против Испании (0:0), был признан лучшим игроком встречи и мгновенно превратился в мировую звезду, передает РБК.

На турнир вратарь приехал с 30 тыс. подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а после ничьей с испанцами их число превысило 5 млн, к концу турнира достигнув почти 30 млн. Возинья превзошел по популярности всех действующих голкиперов мира, включая Тибо Куртуа (18 млн подписчиков), и уступает лишь завершившему карьеру Икеру Касильясу (20,4 млн).

Сборная Кабо-Верде стала дебютантом мирового первенства. В группе африканцы сыграли вничью с Испанией, Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), заняли второе место и вышли в плей-офф, где в 1/16 финала уступили Аргентине в дополнительное время (2:3).

По окончании турнира рыночная стоимость вратаря выросла в десять раз — с €50 тыс. до €500 тыс. Настоящее имя голкипера — Жозимар Жозе Эвора Диаш. Он выступал за клубы из Кабо-Верде, Анголы, Молдавии, Португалии, Кипра и Словакии, а последние два сезона провел во втором дивизионе Португалии за «Шавеш». С июля находился в статусе свободного агента.

4 августа Возинья подписал полугодовой контракт с чилийским «Коло-Коло». Его зарплата выросла примерно втрое — с $10 тыс. до $27 тыс. в месяц. В аэропорту Сантьяго вратаря встретили сотни болельщиков, скандировавших его имя. Дебют может состояться 10 августа в гостевом матче с «Унион Ла Калера».

По правилам чилийской федерации на футболке можно указывать только фамилию, но клуб попросил разрешения использовать прозвище игрока — «Возинья», что переводится с португальского как «бабуля». Он получил его в детстве.

Испанский биолог Хесус Ортеа назвал в честь вратаря новый вид красного моллюска, обнаруженного в Карибском море, — Aldisa vozinha. Цвет вида он связал с прозвищем сборной Испании La Furia Roja («Красная фурия»).

Возинья также снялся в проморолике нового фильма о Человеке-пауке. В видео голкипер в форме с символикой супергероя проводит тренировку на поле своего первого стадиона и рассуждает о том, что настоящий герой — это тот, кто защищает других. Вместе с ним в кампании снялся Лионель Месси. Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» запланирована на 2026 год.

*Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена