Лепсая предположил, какой клуб РПЛ может нанять Слуцкого

Лепсая предположил, какой клуб РПЛ может предложить работу Леониду Слуцкому
Футбольный функционер Тимур Лепсая предположил, что оставивший пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо», которое ранее утвердило в должности главного тренера Сандро Шварца.
— Самая свежая новость: Леонид Викторович ушёл с поста тренера «Шанхай Шэньхуа» после третьего поражения подряд. Вот мы… Представляем возвращение Слуцкого в РПЛ? Или он уже всё, закрыл эту дверь?
— А как будто у него и других дверей особо нет.
— У него агент – англичанин, который наверняка подыщет ему работу.
— В «Манчестер Сити»?
— Да!
— Мне кажется, «Динамо» Москва вполне может открыть ворота.
— Они Сандро подписали на три года!
— Ну, подожди, подожди… Окей, ясно, что пока нет смысла Леонида Викторовича прямо туда отправлять, но как будто бы в этих играх одно очка из четырёх возможных… Это не то, за чем они шли и зачем назначали Шварца. Но посмотрим дальше, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».