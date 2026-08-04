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«РБ Лейпциг» бесплатно подписал 35-летнего Нюланда. Контракт с вратарем сборной Норвегии – на 2 года

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Эрьян Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» бесплатно подписал 35-летнего Нюланда
© Sports.ru

Немецкий клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2028 года.

Ранее Нюланд играл за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23. 

Последним клубом Нюланда была «Севилья». В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер сборной Норвегии провел 5 матчей и пропустил 8 голов.

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