«РБ Лейпциг» бесплатно подписал 35-летнего Нюланда. Контракт с вратарем сборной Норвегии – на 2 года
Эрьян Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2028 года.
Ранее Нюланд играл за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23.
Последним клубом Нюланда была «Севилья». В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер сборной Норвегии провел 5 матчей и пропустил 8 голов.
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