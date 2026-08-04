В ФИФА прокомментировали вести о созвоне Инфантино с администрацией Трампа

В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа с просьбой о поддержке на выборах: «Чистая выдумка»
В ФИФА опровергли контакты Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне утраты поддержки футбольных ассоциаций.
Ранее появилась информация о созвоне Инфантино с чиновниками кабинета Трампа – утверждалось, что глава ФИФА хочет попросить американских политиков о поддержке на следующих выборах. Впоследствии эти сообщения опроверг помощник госсекретаря США Дилан Джонсон.
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