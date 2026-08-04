Игрок "Краснодара": "Зенит" и "Спартак" нам не конкуренты

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин в беседе с Rusfootball.info заявил, что у его команды нет конкурентов в этом сезоне.

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Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин сделал громкое заявление о чемпионской гонке в РПЛ.

"У "Краснодара" нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни "Зенит", ни "Спартак" нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, всё будет зависеть только от нас", — сказал Уткин.

Футболист отметил, что именно от игры "Краснодара" будет зависеть итог сезона: команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы.

В двух турах РПЛ "Краснодар" одержал две победы. В следующем матче чемпионата команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против московского "Спартака".