Игрок "Краснодара": "Зенит" и "Спартак" нам не конкуренты

Уткин: "Зенит" и "Спартак" нам не конкуренты в борьбе за чемпионство
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин в беседе с Rusfootball.info заявил, что у его команды нет конкурентов в этом сезоне.
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин сделал громкое заявление о чемпионской гонке в РПЛ.
Футболист отметил, что именно от игры "Краснодара" будет зависеть итог сезона: команда способна как завоевать титул, так и сама создать себе проблемы.
В двух турах РПЛ "Краснодар" одержал две победы. В следующем матче чемпионата команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против московского "Спартака".