Опубликован рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»

Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й
Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».
Первое место в списке занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Весь топ-10 выглядит так:
1. Родри («Манчестер Сити», Испания);
2. Харри Кейн («Бавария», Англия);
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
8. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
10. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
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