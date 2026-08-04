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Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й

Sports.ru

Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Опубликован рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»
© Sports.ru

Первое место в списке занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Весь топ-10 выглядит так:

1. Родри («Манчестер Сити», Испания);

2. Харри Кейн («Бавария», Англия);

3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);

6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

8. Джуд Беллингем («Реал», Англия);

9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

10. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

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