Футбольный агент: Угальде и Гарсия — уже не игроки «Спартака»

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о нападающих «Спартака» Манферде Угальде и Ливае Гарсии. По словам Гурцкая, тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо прямо сейчас на них не рассчитывает.

«По факту картина какая… Он (Карседо. — Прим. «Чемпионата») же видит недельный цикл тренировок, он же себе не враг. Он поставит самый сильный состав. По всей видимости, он понимает, что ни Угальде, ни Гарсию ставить нельзя. Нельзя. Потому что они не играют оба.Не знаю, какая у них форма, но мы говорим о том, что эти игроки — уже не игроки «Спартака». И Гарсия, и Угальде. Ну, в голове. Формально, на бумаге, это игроки «Спартака», но по всей видимости от них толку нет пока. Поэтому он их не ставит. Ну а что ему делать?» — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»