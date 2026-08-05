Экс-игрок "Спартака" высказался о будущем Слуцкого

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа".

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Андрей Ещенко предположил, что российский специалист продолжит свою карьеру в Европе.

"Думаю, Слуцкий не захочет возвращаться в РПЛ и поедет в Европу. Я с ним не работал, поэтому тяжело сказать о его уровне. Леонид Викторович - сильный тренер, раз брал чемпионство с ЦСКА", - сказал Ещенко Metaratings.

Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в конце декабря 2023 года. Всего под его руководством команда провела 109 матчей, одержала 65 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений. 2 августа российский специалист объявил об уходе из клуба.