Эксперт оценил возможный переход Батракова в «Галатасарай»

Эксперт турецкого футбола Малик Арутюнов прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в стамбульский «Галатасарай». Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба к хавбеку железнодорожников.

«Хоть у меня и хорошие отношения с агентами Батракова, но я не спрашивал о «Галатасарае», так же в прессе читаю. А если говорить о том, нужен ли он турецкому клубу, то, конечно, нужен. Во-первых, он 2005 года. В новом лимите четверо легионеров должны быть не старше 2003 года, в эту схему Алексей подходит. Во-вторых, он хороший футболист, у него хорошая статистика в «Локомотиве». Понятное дело, что Алексей у многих европейских команд, «Галатасарай» тоже за ним следит. У него есть шанс стать основным там, если трансфер состоится. Прежде всего, нужно хотя бы базовое знание английского языка. Конечно, там совсем другая атмосфера, давление со стороны болельщиков и прессы грандиозное. Уровень турецкой лиги чуть выше, чем РПЛ, хотя проявить себя легче — больше пространства, как раз тот футбол, в который он играет. Но, например, в «ПСЖ» Батраков адаптировался бы быстрее, чем в «Галатасарае», потому что рядом был бы Сафонов. А вообще, «Галатасарай» — известнейший клуб, гранд турецкого футбола, в прошлой Лиге чемпионов дошёл до 1/8 финала, уступив «Ливерпулю». Проблема в том, что на выезде играют не так, как дома, менее агрессивно. А в этом году уже задача попасть в четвертьфинал. Это хороший шанс для Алексея. Главное — приехать и ставить цель, а не просто наслаждаться жизнью в Стамбуле», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.