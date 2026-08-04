Экс-тренер "Динамо" Мх хочет скорее вернуться в Россию

Сербский тренер Горан Алексич высказался о своем будущем. Горан Алексич заявил, что ждет предложений о работе в российском клубе.

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Тренер отметил, что не хочет работать в сербских командах из-за их финансового положения.

"Сейчас я нахожусь в Сербии. Было грустно покидать махачкалинское "Динамо". Но так сложилась жизнь. Я с трепетом жду очередных предложений о работе из России. Я бы с удовольствием поработал в сербских клубах, но финансов в них сильно меньше, чем в командах из России. Поэтому я не рассматриваю работу в Сербии, хочу как можно скорее вернуться в Россию", - сказал Алексич Metaratings.

Горан Алексич возглавлял махачкалинское "Динамо" с 2022 по 2023 год. Всего под его руководством команда провела 51 матч, одержала 27 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. С 2025 по 2026 он являлся ассистентом тренера в клубе.

Ранее сербский специалист работал в "Тюмени" и пермском "Амкаре".