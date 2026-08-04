Комментатор Орлов высказался о трансфере Даку в «Спартак»

Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»
Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт до 2029 года.
«Настораживает. Тренер – испанец, они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс — как их всех объединить? Если ему удастся — флаг в руки! Это очень сложно.Они должны быть привержены единой системе, тренерской мысли. Надо объединить их всех и этот эгоизм меньше проявлялся, больше была работа на команду», – заявил комментатор в программе «Такой футбол» на ВидеоСпортсе’‘.
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Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»
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