Игрок сборной Хорватии может перейти в РПЛ

Хорватский футболист может продолжить карьеру в России.

© Rusfootball

По информации источника, один из клубов РПЛ проявляет серьезный интерес к Тони Фруку. Сам футболист готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

Фрук выступает в составе хорватской "Риеки" с июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 50 матчей, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом истекает в июне 2027 года.

В составе сборной Хорватии хавбек провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.