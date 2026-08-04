Винисиус озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом»

Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)
Винисиус Жуниор озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом».
По информации As, бразильский вингер хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов – по нынешнему соглашению он получает в среднем 15 млн евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон. Кроме того, Винисиус запрашивает бонус за переподписание контракта и хочет владеть 100% имиджевых прав – на аналогичных условиях соглашение подписывал Килиан Мбаппе.
В ближайшее время Винисиус проведет встречу с руководством «Реала» и главным тренером Жозе Моуринью. Отмечается, что бразилец заинтересован в продлении соглашения – не исключено, что между клубом и игроком уже есть предварительное соглашение. Действующий контракт вингера истекает летом 2027 года.
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