Соболев эмоционально обратился к СМИ и «недоблогерам»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев жестко обратился к представителям СМИ

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Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Сергей оскорблял «Зенит» во время стрима.