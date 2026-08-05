В РФС выступили против женщин во главе ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер пошутил, предложив избрать на пост главы организации женщину. Его слова передает РИА Новости.

«Смешная инициатива. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут, перебирают альтернативы Инфантино. ФИФА не может определиться. Прозвучало имя президента норвежской ассоциации. Но причем тут мировой футбол? Это же не феминистская организация, это мужская организация», — сказал Колосков.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года и состоятся в Марокко.