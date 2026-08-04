Директор ФИФА разъяснил свою позицию по проекту о продаже прав на ЧМ

Директор ФИФА по развитию мирового футбола Арсен Венгер заявил, что не участвовал в разработке коммерческого плана FIFA Forward Enterprise (FFE), и поддержал решение об отмене проекта.

Напомним, инициатива предполагала создание новой структуры для продажи прав на чемпионат мира. Однако на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота турнира со стороны стран — членов УЕФА президент ФИФА Джанни Инфантино принял решение отказаться от реализации плана.