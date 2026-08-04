«Ковентри» купил вратаря «Брайтона» за рекордную для себя сумму

Карл Рашуорт присоединился к «Ковентри» на постоянной основе.

Вернувшийся в АПЛ клуб объявил о приобретении прав на 25-летнего вратаря у «Брайтона». В прошлом сезоне Рашуорт выступал за «Ковентри» в Чемпионшипе на правах аренды, пропустив 45 голов в 46 матчах.

По информации The Athletic и The Telegraph, сумма сделки составила 22,5 миллиона фунтов и может возрасти до 30 млн фунтов за счет бонусов. Это самый дорогой трансфер в истории «Ковентри».