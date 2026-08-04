Игрок ЦСКА высказался о главном тренере

Футболист ЦСКА Артем Пономарчук высказался о главном тренере команды Дмитрии Игдисамове.

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Футболист заявил, что с приходом российского специалиста атмосфера в коллективе изменилась.

"Семейная атмосфера? С приходом Дмитрия Игоревича - 100% да. Все преобразилось: появились шутки, улыбки, расслабились в хорошем смысле. Скованность пропала. Я приходил и к Челестини, и к Игдисамову. Это колоссальная разница", - сказал Пономарчук "РИА Новостям".

Фабио Челестини являлся главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года по май 2026.

После его ухода "армейцев" возглавил Дмитрий Игдисамов. Под руководством российского специалиста команда суммарно провела 5 матчей, одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.