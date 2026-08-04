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«ПСЖ» открыл футбольную академию в Астане. Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к глобальной сети клуба

Sports.ru

«ПСЖ» объявил об открытии футбольной академии в Казахстане.

ПСЖ открыл футбольную академию в Астане
© Sports.ru

Академия парижского клуба будет работать в Астане – в сентябре 2026 года обучение в ней смогут начать до 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Таким образом, Казахстан станет 24-й страной в глобальной сети академий «ПСЖ». В дальнейшем планируется открытие филиалов в других городах страны.

«В настоящее время футбол переживает значительный рост по всему Казахстану благодаря более активному участию в нем детей и росту инвестиций в спортивную инфраструктуру. Открытие академии «ПСЖ» в Казахстане отражает этот позитивный импульс и призвано внести вклад в долгосрочное развитие детско-юношеского футбола, предоставив местным игрокам доступ к одной из самых признанных программ развития футбола в мире», – говорится в заявлении «ПСЖ».
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