ПСЖ открыл футбольную академию в Астане

«ПСЖ» объявил об открытии футбольной академии в Казахстане.

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Академия парижского клуба будет работать в Астане – в сентябре 2026 года обучение в ней смогут начать до 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Таким образом, Казахстан станет 24-й страной в глобальной сети академий «ПСЖ». В дальнейшем планируется открытие филиалов в других городах страны.