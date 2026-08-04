Американские города-хозяева ЧМ требуют обещанных выплат от ФИФА

Несколько американских городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, заявили о своих претензиях к ФИФА в связи с невыплатой обещанных средств, сообщает The Athletic.

По словам представителей городов, ФИФА обязалась выделить по $ 1 млн каждому городу для покрытия расходов на наследие турнира, однако эти финансовые обязательства так и не были выполнены.

Несмотря на то что за цикл проведения чемпионата мира организация заработала $ 15 млрд, обещанные выплаты до сих пор не поступили. Бывшие хозяева мировых первенств настаивают на выполнении данных ранее обещаний, утверждая, что эти средства необходимы для реализации проектов, связанных с наследием проведения турнира.

Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года проходили в 11 городах США. Всего турнир охватил 16 городов в трёх странах: США, Мексике и Канаде.

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, обыгравшая в финале турнира национальную команду Аргентины со счётом 1:0 д. вр.