«Акрон» крупно проиграл «Ростову» дома в Кубке России

Футболисты "Ростова" обыграли тольяттинский "Акрон" со счетом 4:0 в стартовом матче группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России сезона-2026/27. Встреча прошла в Самаре.

В составе победителей отличились Олакунле Олусегун (5-я минута), Ярослав Михайлов (7), Имран Азнауров (50), Данила Прохин (65).

Следующие матчи группового этапа "пути РПЛ" также пройдут 4 августа. Встречи "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" и "Родина" - "Рубин" начнутся в 18:30 мск, "Локомотив" - ЦСКА - в 20:45 мск.

Во втором туре футболисты "Акрона" 18 августа в гостях встретятся с московским ЦСКА, а ростовчане в этот же день проведут встречу дома со столичным "Локомотивом".

Действующим обладателем трофея является московский "Спартак", который в финале прошлого розыгрыша обыграл "Краснодар". Рекордсменами по количеству титулов являются столичные "Локомотив" и ЦСКА, в активе которых по девять побед.