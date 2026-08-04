Сербия отозвала письмо в поддержку Инфантино: «Единственный логичный шаг после событий, подорвавших репутацию ФИФА и ее президента. Нужен новый подход и новое руководство»
Сербия объявила об отзыве письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.
«Футбольный союз Сербии отказалась от поддержки переизбрания Джанни Инфантино на новый срок в качестве президента ФИФА. Напоминаем, что мы оказали поддержку Инфантино 25 мая этого года в письменной форме, но после тщательного анализа последних событий, которые серьезно подорвали репутацию и репутацию ФИФА и ее президента, это единственный логичный и рациональный шаг.Мы считаем, что будущее мирового футбола должно основываться на прозрачности, диалоге, взаимном уважении и партнерских отношениях между всеми конфедерациями и национальными ассоциациями. Мы считаем, что ни одно стратегически важное решение не должно приниматься без широкого консенсуса и открытых консультаций со всеми заинтересованными сторонами.Футбольный союз Сербии по-прежнему привержена сотрудничеству с ФИФА, УЕФА и всеми национальными федерациями с целью развития футбола, но считает, что в настоящее время необходим новый подход и новое руководство, которое будет способствовать восстановлению диалога, единства и доверия к международным футбольным институтам», – говорится в заявлении организации.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА. Ранее свои письма в поддержку Инфантино отозвали Уэльс и Швеция.
«Ак Барс» получит 1000 рублей компенсации от «Шанхая» за права на Мифтахова (Артур Хайруллин)
Гамова о женской сборной России: «Насколько удачным будет наше возвращение – сложный вопрос. Но у многих девочек есть практика международных матчей»
Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)