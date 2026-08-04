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«С ума сойдет». Кузнецов уверен, что Слуцкий не возглавит команду Медиалиги

Sports.ru

Главный тренер FC VIBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что Леонид Слуцкий точно не возглавит команду из WINLINE Медиалиги.

Кузнецов: Слуцкий не возглавит команду Медиалиги
© Sports.ru

Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Он с ума сойдет. Хоть Слуцкий и медийный, ему надо будет привыкать. В Медиалиге сейчас Хомуха (главный тренер Prime Squad – прим. Спортс’‘) с ума сходит», – сказал Кузнецов.
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