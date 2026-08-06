Губерниев сравнил Месси и Роналду с Марадоной

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что известный в прошлом нападающий Диего Марадона играл в футбол лучше, чем звёздные игроки Лионель Месси из «Интер Майами» и Криштиану Роналду из «Аль-Насра».

«Значит, я как Родри — огромный объём работы! Заметь, 93% точных передач. Мы же этого коснёмся. Лучший игрок чемпионата мира — не суперзвезда, если брать по гамбургскому счёту. Как видишь, я пришёл в футболке Марадоны. Это мне Гасилин подарил. Большой молодец! Считаю, что Марадона играл в футбол лучше, чем Месси и Роналду, но вкороткую. Конечно, карьера Месси несравнима с марадоновской. Тот и на допинге попался, а Месси на нескольких чемпионатах мира отыграл блестяще. Пеле я не застал, а Марадону видел – начиная с 1982 года. 1986-й, 1990-й и даже 1994-й, когда он приехал, отыграл один матч в Америке — и привет. Марадона же ещё и шоумен, настоящий кудесник. Вспомни его замечательную разминку, которая обошла все СМИ. В отличие от Месси. Тем не менее он мальчиш-плохиш футбола. Умер рано. И вообще, если говорить об отношении к телу, делу, Месси и Роналду гораздо более профессиональны. Но мы говорим про футбол. Так вот, если говорить про Родри — работать надо. Человек, который, может быть, не был столь заметен с точки зрения звёздности, но насколько был фундаментален в испанской команде! Где есть звезда в лице Ямаля, но не такой масштаб, как у Месси или Роналду. А французская атакующая четвёрка оказалась не то что не The Beatles, а даже и не Kiss. Посмотрим, что из них слепит Зидан. Поэтому миром правят не суперзвёзды, а трудолюбивые и хорошие люди. И поэтому так скромно я про себя сказал», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.