Экс-игрок «Ливерпуля» близок к переходу в «Трабзонспор»

Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)
Мохамед Салах близок к переходу в «Трабзонспор»
Бывший вингер «Ливерпуля» согласовал с турецким клубом контракт на два года, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста может составить 17 миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику 34-летнего египтянина можно найти здесь.
Sports.ru: главные новости
«Ак Барс» получит 1000 рублей компенсации от «Шанхая» за права на Мифтахова (Артур Хайруллин)
Гамова о женской сборной России: «Насколько удачным будет наше возвращение – сложный вопрос. Но у многих девочек есть практика международных матчей»
Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)