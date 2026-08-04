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Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)

Sports.ru

Мохамед Салах близок к переходу в «Трабзонспор»

Экс-игрок «Ливерпуля» близок к переходу в «Трабзонспор»
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Бывший вингер «Ливерпуля» согласовал с турецким клубом контракт на два года, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста может составить 17 миллионов евро за сезон. 

В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику 34-летнего египтянина можно найти здесь.

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