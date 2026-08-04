Эксперт назвал причину, по которой Батраков не перешел в ПСЖ

Тимур Гурцкая назвал причину, почему Батраков не перешёл в «ПСЖ»
Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая выдвинул точку зрения, почему российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не перешёл в «ПСЖ» этим летом. Ранее сообщалось, что парижане внимательно следили за хавбеком красно-зелёных, однако не стали делать официальное предложение о его приобретении.
— Тимур, что с Батраковым?
— А что с ним?
— Ну, что будет дальше?
— Слушай, чем быстрее они его продадут, тем будет для них лучше.
— Смотри, давай подытожим. Почему история с «ПСЖ» не завершилась трансфером?
— Не знаю. Потому что…
— Говори честно.
— Честно? «ПСЖ» не нужен Батраков.
— То есть вся эта история была преувеличена?
— Сильно преувеличена. Касаемо «ПСЖ», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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