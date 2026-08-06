Игрок «Челси» попросил Алонсо об обратной замене

Полузащитник английского «Челси» Николас Джексон попросил наставника лондонского клуба Хаби Алонсо об обратной замене. Об этом сообщает журналист Саймон Джонсон в соцсети X.

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По информации источника, Джексон сам договорился с Алонсо об уходе с поля, чтобы украинский вингер Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче с итальянским «Ювентусом», получив игровые минуты.

Отметим, это его первая игра Мудрика после отстранения за нарушение антидопинговых правил в 2024 году. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0. Мудрик вышел на замену на 82-й минуте.

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.