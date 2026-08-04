Игрок «Шанхая» назвал одну из причин ухода Слуцкого

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Тейшейра прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. По его словам, одной из ключевых причин, повлиявших на ухудшение результатов клуба, стало значительное количество травм, с которыми команда столкнулась в течение сезона. Эти неудовлетворительные результаты, в свою очередь, стали одним из факторов, побудивших Слуцкого покинуть свой пост. В воскресенье, 2 августа, «Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды. По информации клуба, тренер сам принял решение покинуть команду.

«Я понимаю и уважаю его решение. Для меня главным фактором было количество травм, которые у нас были в течение сезона, и это повлияло на команду. Я очень благодарен ему, он очень мне помог, и я значительно улучшил свои навыки за эти годы, проведённые с ним. Мне очень нравилось работать с ним и проводить с ним время как на поле, так и вне его. Спасибо, Леонид!» — приводит слова Тейшейры Odds.ru.

Слуцкий работал в «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды завоевала серебро местного чемпионата.

Ранее специалист возглавлял ФК «Москва», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и казанский «Рубин».