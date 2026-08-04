«Спартак» разослал болельщикам письмо с просьбой к их работодателям

«Спартак» по электронной почте разослал болельщикам команды письмо с подписью главного тренера Хуана Карлоса Карседо и просьбой к их работодателям отпустить людей на матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом». Встреча состоится 5 августа, начало – в 18:30 мск.

«Понимаем: время раннее, рабочий день ещё не закончится, а начальство не всегда с пониманием относится к футбольным обстоятельствам. Мы решили вам немного помочь: составили служебную записку от Хуана Карлоса Карседо — вам остается только добавить имя начальника. Правда, если ваш руководитель — поклонник другой команды, этот план может не сработать. Тут остается только надеяться на его профессионализм, чувство юмора и любовь к футболу. До встречи на стадионе!» — говорится в тексте сообщения.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).