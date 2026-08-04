Футболисты "Родины" разгромили "Рубин" на старте Кубка России

Московская "Родина" со счетом 5:0 одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в подмосковных Химках, где "Родина" проводит домашние игры.

Голы забили Магомедхабиб Абдусаламов (13-я и 51-я минуты), Андрей Егорычев (59), Артур Гарибян (78) и Артем Максименко (85).

Для "Родины" это первая победа после повышения в классе. В двух турах чемпионата России команда не набрала очков, проиграв московскому "Спартаку" (0:3) и "Ростову" (2:4). В прошлом сезоне "Родина" стала победителем Лиги Пари (Первой лиги).

"Родина" и "Рубин" выступают в одной группе с "Оренбургом" и "Спартаком", которые проведут игру первого тура 5 августа на домашнем поле красно-белых. В следующем туре "Родина" примет "Оренбург" 18 августа. "Рубин" днем позднее сыграет дома против "Спартака".

В другом матче "Крылья Советов" обыграли на выезде махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1.

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжает выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим победителем является "Спартак".