«Ньюкасл Юнайтед» нашёл замену Гимарайнсу в дортмундской «Боруссии»

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Феликсом Нмечей. Об этом сообщает L'Equipe.

«Сороки» видят в Нмече замену Бруно Гимарайнсу, который близок к переходу в «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также претендует на футболиста сборной Германии.

Феликс Нмеча провёл 42 матча за дортмундский клуб в прошедшем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.