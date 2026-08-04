«Мне стыдно». Тренер «Акрона» высказался после разгромного поражения от «Ростова»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич высказался после разгромного поражения от «Ростова» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

— Пропущено 11 мячей за три игры. Что делать?

— Нужно всё проанализировать, принять какие‑то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты. Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках. Не было желания, агрессии, борьбы, что является основой для того, чтобы что‑то тактически и технически получилось.

Я хочу извиниться перед болельщиками «Акрона», потому что знаю, как они переживают.

— Игроки после матча подошли к болельщикам, а вы — нет. Почему?

— Я никогда не хожу к болельщикам. Не из‑за того, что их не уважаю, этой мой принцип. Ни в одном клубе не подходил к трибунам — ни после поражения, ни после победы.

— После игры в раздевалку заходил губернатор Самарской области. О чём был разговор?

— Я никогда не открываю вещи, которые происходят в раздевалке, — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».