«Вы чё творите, *****?! «Ростов» сраный обыграть не можете». Фанаты «Акрона» — игрокам

Болельщики «Акрона» высказали претензии игрокам команды после трёх поражений на старте сезона. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги тольяттинцы разгромно уступили «Зениту» (0:5), во 2-м — проиграли «Рубину» (1:2), а в 1-м туре Фонбет Кубка России потерпели поражение от «Ростова» (0:4).

«Марат, вы чё творите, *****?! Не первый день в команде. Вы три гола себе «привезли»! В каждой игре по голу, вы серьёзно? Вы можете лучше, мы же знаем. С «Зенитом», понятно, обосрались, испугались. «Ростов» сраный обыграть не можете, вы серьёзно? Вы даже вторым составом играете, мы всё понимаем. Но вы по воротам бить будете когда-нибудь? До этого Дзюба был, *** с ним, не били по воротам. Сейчас вам что мешает? Вы что творите? Мы ради вас ходим. Никто не будет ходить, если продолжите так играть. Вы не хотите, что ли, здесь оставаться? За эту эмблему не хотите играть? Конечно, вам пофигу, вы сегодня здесь, завтра из вас здесь никого нет. Но мы-то здесь остаёмся. Вы ради нас поиграйте, пожалуйста», — сказал болельщик «Акрона» защитнику Марату Бокоеву в видео, опубликованном в телеграм-канале «Акроним».