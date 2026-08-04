Овечкин нанесет символический удар перед матчем с участием "Динамо" в РПЛ

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин нанесет символический удар перед началом матча третьего тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским и махачкалинским "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

В акции также примет участие российский боец смешанных единоборств, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).

"Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское "Динамо", и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя "Динамо". Помимо этого Шара Буллет, за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на "ВТБ-Арене" автограф-сессию и примет участие в других активностях на стадионе. Матч будет посвящен дагестанской культуре и московскому образу жизни, на игре ожидается масштабная развлекательная программа", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет 9 августа в Москве. Ее начало запланировано в 14:30 мск.