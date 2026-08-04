«А что бы он там делал?»: Бубнов — о Дзюбе в «Спартаке» и будущем футболиста

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы форварда Артёма Дзюбы перейти в московский «Спартак» и высказался о будущем футболиста.

— А что бы он там делал? В каком качестве?

— В качестве центрфорварда.

— Да, он забьёт! Но что? «Спартак» должен играть на Дзюба, как в «Акроне» что ли? Просто есть игроки, через которых строят игру команды. Я имею в виду нападающих. Как правило, это команды не высокого уровня. Классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него. У них гармоничная игра. Они играют в футбол, а он делает свою работу. В «Спартаке» Дзюба не сможет выполнять тот объём работы, те требования, которые нужны.

— Какое будущее у Дзюбы как у нападающего? Медиалига?

— Нет. Туда он не пойдёт. Какая Медиалига? Для чего? Может сюда [в студию] прийти. Мы с ним посмеёмся, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На протяжении карьеры Артём Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». Помимо этого, в активе футболиста есть матчи за сборную России. В составе сине-бело-голубых игрок становился чемпионом России, а также брал Кубки и Суперкубки страны. С ростовчанами Дзюба также брал Кубок России.