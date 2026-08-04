Ренар спустя 11 лет вернулся на пост главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара по футболу

Эрве Ренар назначен на должность главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Кот‑д’Ивуара (FIF).

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Французский специалист сменил в должности Эмерса Фаэ, срок действия контракта которого истек 31 июля.

Ренар возглавил сборную Туниса по ходу чемпионата мира‑2026. Под руководством 57‑летнего француза тунисцы уступили сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3), заняли четвертое место в группе и не вышли в плей‑офф, Ренар покинул пост.

Ренар уже возглавлял ивуарийскую команду в 2014–2015 годах. Он также был главным тренером сборных Саудовской Аравии, Марокко, Замбии, Анголы, а также работал во французских клубах «Лилль» и «Сошо».