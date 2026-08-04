«Из всех команд выгоняют». Мостовой — о работе и дальнейших перспективах Слуцкого

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в критической форме высказался о работе и дальнейших перспективах экс-тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

— Из всех команд выгоняют.

— Чемпион России, обладатель Кубка России, Суперкубка.

— Дак это в России!

— А в Китае? Двукратный обладатель Суперкубка.

— Суперкубок – это одна игра! Это же не чемпионат. И у меня тоже есть Суперкубок, в Португалии. Только я про него не вспоминаю.

— Он будет работать в РПЛ?

— «Акрон». Хотите Слуцкого, в «Акрон» назначайте и всё. Увидите, через два-три месяца также его уберут.

— Почему мы недооцениваем Слуцкого?

—А почему я должен его оценивать? Для меня он не футбольный человек, поэтому я его не оцениваю. Где он был? В Нидерландах? Что он там не выиграл ничего?

—А как он с «Витессом» что-то выиграет в Нидерландах, когда там есть «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд»?

—Вот! Хотите проверить, назначайте в «Акрон», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

3 августа пресс-служба «Шанхай Шэньхуа» объявила, что российский тренер Леонид Слуцкий покинул клуб. Ранее сам Слуцкий сообщил, что завершает работу в «Шанхае».