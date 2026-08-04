Мусаев — о победе над «Локомотивом»: «В конце соперник устроил навал и свой заслуженный мяч забил»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что матч первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу с «Локомотивом» заслуженно завершился вничью в основное время.

По итогам 90 минут встречи группы D на «РЖД Арене» была зафиксирована ничья — 1:1. Футболист «Локомотива» Александр Сильянов сравнял счет на 90+2‑й минуте, добив мяч после рикошета от штанги. В серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4.

— Почему получились два разных тайма?

— Я не совсем согласен, мы провели два ровных тайма, во втором тайме у нас тоже были моменты. Да, в конце «Локомотив» устроил навал и свой заслуженный мяч забил. Эта была игра двух хороших команд, поэтому матч получился таким напряженным. Это просто счастье, когда наша трибуна у нас за спиной, невозможно выйти незаряженным, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче турнира ЦСКА 18 августа примет тольяттинский «Акрон», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Ростовом».

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