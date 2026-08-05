«Сейчас есть ребята, которые нас покидают». Галактионов — о проблемах в «Локо» в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями об эмоциональном состоянии игроков на фоне неудачного старта сезона-2026/2027 Российской Премьер-Лиги.

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— Какое настроение у ребят сейчас в раздевалке? — Что касается результатов: никакого позитива, конечно, нет. Они неудачные, нам надо выигрывать. Мы прекрасно понимаем, что несмотря на разные факторы в каждом конкретном матче нам надо добиваться победы. Мы все этого очень хотим, ребята этого желают, но не всё удаётся. После Махачкалы у нас был достаточно серьёзный разговор. Относительно первого тайма сегодня мы тоже выразили своё неудовлетворение.

Что касается итога сегодняшнего матча: мы в серии пенальти уступили. Но если брать психоэмоциональное состояние и то, как команда выглядела во втором тайме, то это перевешивает итог в серии пенальти. Ребята молодцы, они провели второй тайм так, как необходимо действовать «Локомотиву», в нужном ключе. От этого надо оттолкнуться. Состояние, психология и эмоции позволяют действовать в соответствии с требованиями, которые предъявляются. Понятно, что мы не рады, радоваться нечему, но с высоко поднятой головой мы идём и преодолеваем все трудности, стараемся это делать, — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Текущую кампанию железнодорожники начали, набрав одно очко в двух стартовых матчах лиги, а также уступили в серии 11-метровых в матче 1-го тура Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).