«Ливерпуль» намерен перехватить у «Байера» сделку по трансферу вингера «ПСЖ»

«Ливерпуль» установил контакт с агентом Жорже Мендешем, который является представителем 18-летнего вингера «Пари Сен-Жермен» Ибрагима Мбайе. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

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По информации источника, Мбайе очень привлекает проект команды Андони Ираолы, поэтому игрок отдаёт приоритет переходу в мерсисайдский клуб. При этом официального предложения по трансферу пока не поступало. Утверждается, что лидером в борьбе за сенегальского футболиста был «Байер». Леверкузенцы вели переговоры с парижанами несколько дней, между клубами отличные отношения.

Ранее сообщалось, что Мбайе был близок к переходу в «РБ Лейпциг», но трансфер сорвался после того, как вингер немецкой команды Ян Диоманд не перешёл в «ПСЖ».

Мбайе 18 лет. Он является воспитанником столичной французской команды. За карьеру в первой команде красно-синих сенегалец провёл 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отметился четырьмя ассистами Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.