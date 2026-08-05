Экс-президент ФИФА предложил кандидата на замену Инфантино

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил кандидата на замену действующему главе организации Джанни Инфантино. Об этом он написал в своем аккаeнте в соцсети X.

Функционер выступает за президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — заявил Блаттер.

Клавенесс выступала за сборную Норвегии в качестве футболистки. Прежде ФИФА никогда не возглавляла женщина.

Ранее стало известно, что Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах. Они состоятся 18 марта следующего года.