Неймар отправил воздушный поцелуй оскорблявшему его фанату

Нападающий «Сантоса» Неймар оригинально ответил болельщику, который оскорблял его на ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии с «Ремо» (1:0).

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34-летний форвард подвергался оскорблениям с трибун как по ходу встречи, так и после финального свистка.

Направляясь в подтрибунное помещение, Неймар посмотрел в сторону одного из болельщиков, отправил ему воздушный поцелуй и сказал: «Это твоей жене».

После этого бывший нападающий «Барселоны» предложил фанату спуститься с трибуны для личного разговора, а затем показал ему сердечко.

Уже в подтрибунном помещении Неймар вступил в словесную перепалку с руководителями и представителями «Ремо». Форвард несколько раз выкрикнул в их адрес «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулировал, танцевал перед соперниками, а в один из моментов нецензурно выругался.

Во время конфликта представители «Ремо» повалили несколько металлических ограждений, пытаясь приблизиться к Неймару.