Защитник ЦСКА высказался о конкуренции с Мойзесом

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопрос о конкуренции с одноклубником Мойзесом.

— Болельщики недовольны Мойзесом на старте сезона. Чувствуешь, что сейчас хороший момент, чтобы выиграть конкуренцию?

— Это работа тренера — он всегда будет принимать лучшие решения для того, чтобы команда стала сильнее. Моя задача — тренироваться, отдавать себя на максимум каждый день. Когда есть возможность, как в матче с «Локомотивом», использовать их. А тренер будет решать, кто из нас лучший вариант для него. Надеюсь, на меня рассчитывают, — сказал Рейс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.