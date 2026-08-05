«Чита» снялась с розыгрыша Кубка России из-за финансовых проблем

«Чита» в социальных сетях сообщила, что снялась с розыгрыша Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 из-за финансовых проблем. В матче второго раунда Пути регионов команда должна была сыграть с московским «Чертаново» на выезде.

«Уважаемые болельщики! К сожалению, у нас не самые приятные новости. По финансовым причинам «Чита» прекращает участие в дальнейшей борьбе за Кубок России. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба «Чита» до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вёл переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаётесь рядом, поддерживаете команду словом и делом», — написано в заявлении клуба.