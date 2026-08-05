Булыкин высказался о кричалках фанатов «Локомотива» в адрес Баринова

Болельщики «Локомотива» имеют право публично выражать свое отношение к бывшему полузащитнику московского клуба Дмитрию Баринову, заявил «Матч ТВ» экс‑футболист железнодорожников Дмитрий Булыкин.

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Во вторник «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России дома проиграл ЦСКА в серии пенальти (4:5). Во время игры фан‑сектор железнодорожников скандировал оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после игры полузащитник вступил в перепалку с болельщиком «Локомотива». В зимнее трансферное окно Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

— В матче с «Локомотивом» Баринов выяснял отношения с фанатами железнодорожников. Как считаете, претензии болельщиков к футболисту оправданы?

— Болельщики это отдельная каста. Они высказали свое мнение, а дальше в полемику может вступать Баринов. То, что они высказали свое мнение, это их решение. Я считаю, что футболист выполняет свою работу, в какой бы он клуб ни переходил. У меня тоже были моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Болельщики всегда будут высказывать свое мнение, и с этим ничего не сделать, — сказал Булыкин «Матч ТВ»

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