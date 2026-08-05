Российский арбитр рассказал о своей мечте

Российский арбитр Михаил Плиско заявил, что в будущем мечтает получить назначение на финал чемпионата мира по футболу.

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Ранее 31‑летний Плиско был включен в список судей, которые будут работать на матчах Альфа‑Банк Российской премьер‑лиги и FONBET Кубка России в сезоне‑2026/27.

— Глобально целей две. Первая, более близкая, — закрепиться. Попасть в число арбитров чемпионата России сложно, но еще сложнее там остаться. Поэтому сейчас главное — сосредоточиться именно на этом: дождаться своего шанса и максимально его использовать. Вторая цель — скорее мечта. Для любого футбольного арбитра вершина карьеры — финал чемпионата мира. Конечно, это звучит очень масштабно, но именно к таким вершинам и стремятся все судьи. Недавно завершился чемпионат мира, и когда в интернете появился момент, как Славко Винчич получил назначение на финальный матч, это действительно вызывает мурашки. Ты представляешь, что человек пришел к точке, о которой мечтал всю жизнь. К моменту, ради которого он прошел огромный путь. Думаю, если спросить любого арбитра о главной вершине карьеры, большинство ответит одинаково — финал чемпионата мира, — цитирует Плиско пресс‑служба Российского футбольного союза.

В среду Плиско дебютирует в Кубке России в качестве главного арбитра матча первого тура группового этапа между воронежским «Факелом» и московским «Динамо», начало встречи в 18:30 (мск).

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