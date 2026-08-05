Экс-игрок «Тоттенхэма» заявлен экипировщиком «Монтеррея»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела заявлен как экипировщико мексиканского клуба «Монтеррей».

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Аргентинец завершил карьеру прошлым летом после продолжительной борьбы с травмами, в частности с проблемами с бедром. Его последним клубом был греческий АЕК. После ухода из «Тоттенхэма» в 2021 году он также некоторое время играл за «Севилью».

Когда экс-тренер «Севильи» Матиас Альмейда покинул испанский клуб в марте и занял пост главного тренера «Монтеррея», Ламела последовал за ним. Однако он не может занять должность тренера из-за отсутствия необходимой квалификации. Правила лиги гласят, что тренеры должны иметь официальную сертификацию от Мексиканской футбольной федерации, и, поскольку Ламела не соответствует этим стандартам, ему не разрешается работать на этой должности.

Но он воспользовался лазейкой, зарегистрировавшись вместо этого экипировщиком клуба, что позволяет ему находиться на скамейке запасных во время матчей.

По имеющейся информации, 34-летний Ламела работает над получением лицензии UEFA Pro и, скорее всего, займет официальную тренерскую должность после ее получения.