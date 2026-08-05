Фанаты ЦСКА оскорбляли клубного функционера на матче с «Локомотивом»

Фанаты ЦСКА оскорбляли заместителя генерального директора по спортивным вопросам клуба Евгения Шевелева во время матча с «Локомотивом».

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Армейцы одержали победу в дерби в рамках 1-го тура FONBET Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

По ходу встречи активные болельщики красно-синих несколько раз скандировали:

«Иди на ###, Женя Шевелев!»

Судя по всему, недовольство Шевелевым, который отвечает в клубе за спортивное направление, в том числе связано с трансферной кампанией ЦСКА. В начале недели стало известно, что переход нападающего «Гезтепе» Жуана Силвы в московский клуб сорвался.

Главный тренер Дмитрий Игдисамов после матча с «Локо» заявил: