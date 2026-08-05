Генич: Карпукасу мешают разговоры о контракте

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о будущем полузащитника "Локомотива" Артема Карпукаса.

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По словам Генича, Карпукасу мешают разговоры о его контракте.

- Даже по настроению было видно, что Карпукасу точно мешают все эти разговоры о контракте. Карпукас праймовый, хороший… Вот то, что сейчас происходит в этих двух турах с ним, это явная отсылка к этим разговорам про "Зенит", - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику "Локомотива" Артему Карпукасу проявляет петербургский "Зенит". Сообщалось, что футболист на данный момент не стал продлевать контракт с клубом - соглашение игрока истекает по окончании текущего сезона.

После двух сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 1 набранным баллом в своем активе.