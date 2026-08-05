«Фулхэм» не продал игрока «Роме»

«Рома» предложила 50 миллионов евро за полузащитника «Фулхэма» Кевина.

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По данным Globo Esporte, английский клуб отклонил предложение итальянцев.

Англичане считают, что 23-летний бразилец потенциально может иметь большую рыночную стоимость. «Фулхэм» приобрел Кевина у донецкого «Шахтера» год назад за 45 млн евро с учетом бонусов. «Рома» была готова заплатить 50 млн евро, включая бонусы.

На данный момент ожидается, что поступят новые предложения. Другие итальянские клубы также следят за ситуацией с нападающим.

В своем дебютном сезоне за «Фулхэм» Кевин провел 31 матч, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.